Dakar : le mouvement Frapp exige la libération des étudiants et dénonce un "assassinat"

Le mouvement Frapp a vivement réagi suite au décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ survenu lundi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Qualifiant cet acte d'« assassinat », l'organisation pointe directement la responsabilité de l'État du Sénégal dans cette tragédie.





Le mouvement rappelle avoir alerté publiquement sur la dangerosité de la présence des forces de l'ordre au sein du campus, demandant leur retrait immédiat pour garantir la sécurité des étudiants. Face au drame, le Frapp exige désormais que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient clairement situées à tous les niveaux de la hiérarchie.





L'organisation souligne qu'aucune impératif de maintien de l'ordre ne peut justifier une atteinte à la vie humaine dans un espace dédié au savoir et à la liberté. En conséquence, le Frapp réclame la libération sans délai de tous les étudiants actuellement en détention dans les commissariats de la capitale.





En plus des revendications judiciaires, le mouvement demande une prise en charge médicale et sociale complète pour l'ensemble des étudiants blessés lors des affrontements. Le Frapp appelle l'État à identifier et sanctionner sévèrement les auteurs de ce qu'il considère comme un crime inacceptable.





MS/NDARINFO



