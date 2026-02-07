Pédophilie et propagation du VIH : le contenu choc de l'enquête qui secoue le Sénégal

Une opération conjointe entre la Division des Investigations Criminelles (DIC) et la police française a permis de démanteler un réseau criminel international impliqué dans des faits de pédophilie, de trafic de drogue et de propagation volontaire du VIH.



L'enquête, déclenchée par une commission rogatoire internationale, a mené à une vague d'interpellations musclées à Dakar et Kaolack. Quatorze individus ont été arrêtés, dont le cerveau présumé, Pierre Robert, un entrepreneur français.





Les investigations révèlent l'existence de "formateurs sexuels" et l'implication d'une dizaine de jeunes dans ces activités dévastatrices. Les perquisitions ont permis la saisie de stupéfiants, confirmant la double nature du réseau alliant débauche et trafic.



Des sévices sur mineurs et des actes contre-nature sont au centre du dossier, aggravés par la mise en danger délibérée de la vie d'autrui par la transmission du virus du sida. Les autorités poursuivent leurs recherches pour identifier d'éventuels complices ou d'autres victimes de cette organisation aux ramifications européennes.





MS/NDARINFO



