L'APR fustige le bilan sécuritaire de Pastef après le drame de l'UCAD

Mardi 10 Février 2026

Le Sénégal traverse une nouvelle crise universitaire majeure suite au décès tragique d’Abdoulaye Ba, survenu ce lundi lors d'une manifestation à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué cinglant, l’Alliance Pour la République (APR) a désigné le gouvernement actuel comme le responsable direct de ce drame.
 

Le Secrétariat exécutif national (SEN) du parti de l'opposition dénonce ce qu'il qualifie de « ligne rouge franchie » dans la gestion du pouvoir en place depuis moins de deux ans. Selon la formation républicaine, l’étudiant a perdu la vie alors que les étudiants manifestaient pacifiquement pour réclamer de meilleures conditions d’études et d’existence. L'APR pointe du doigt une répression violente des forces de l'ordre ayant conduit à cette issue fatale.
 

Face à cette situation, l’APR exige la démission immédiate du ministre de l’Intérieur, qu’elle considère comme le seul responsable de cette tragédie. Le parti demande également le retrait inconditionnel des forces de sécurité de l’espace universitaire, rappelant que le campus doit rester un lieu de savoir préservé de la violence.
 

Les libéraux appelent enfin à une mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation, incluant les organisations politiques, les syndicats et les mouvements citoyens. Cette interpellation vise à faire bloc contre ce que l'APR décrit comme un pouvoir anti-populaire menant le pays vers la ruine nationale.
 

MS/NDARINFO
 


