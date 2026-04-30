12e Bataillon d’instruction : Le drapeau présenté aux 1 853 soldats du premier contingent 2026

L'armée sénégalaise a accueilli de nouvelles recrues hier mercredi lors d'une cérémonie solennelle de présentation au drapeau au 12e Bataillon d’instruction à place d'armes Deh Momath Gary. Ce premier contingent de l'année 2026 est fort de 1 853 soldats, dont 103 personnels féminins, marquant ainsi leur intégration définitive au sein de la grande famille militaire.





Pour le lieutenant-colonel Mamadou Fall, chef de corps du bataillon, cette étape cruciale symbolise le passage réussi de la vie civile à l'état de soldat, bien que leur apprentissage doive se poursuivre par une formation spécialisée au sein de leurs futurs corps d'affectation.







S'adressant aux nouvelles recrues, le chef de corps a insisté sur les trois piliers essentiels d'une carrière exemplaire : la discipline, la loyauté et la conscience professionnelle. Qualifiée de première qualité du militaire, la discipline est le garant de la cohésion et de l'efficacité du groupe. La loyauté, quant à elle, a été définie comme un engagement total envers la Nation et les forces armées, excluant toute forme d'égoïsme.





Enfin, la conscience professionnelle a été érigée en « art de bien faire son travail », même en l'absence de toute surveillance, exigeant compétence et souci du détail.





Du côté des rangs, l'émotion et la détermination étaient palpables. Le soldat de deuxième classe Mahama Diallo a témoigné de la rigueur des quatre mois de formation initiale, tout en saluant l'accompagnement constant des encadreurs.





Pour ces nouveaux soldats, l'engagement pris de servir le pays avec honneur et dignité dépasse le cadre strictement militaire. Ils se disent prêts à porter les valeurs de calme et de retenue dans toutes les facettes de leur vie, s'imposant comme des modèles de comportement au sein de la société.

