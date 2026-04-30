Saint-Louis : Le spectre des délestages refait surface, l'économie locale à la traîne

Le calvaire des coupures d'électricité, que l'on croyait révolu, frappe à nouveau la ville de Saint-Louis avec une intensité alarmante ces derniers jours. Les interruptions de service, à la fois saccadées et successives, plongent de nombreux quartiers dans le désarroi et l'exaspération générale. La périphérie de la ville est particulièrement éprouvée, avec une situation jugée « catastrophique » dans certaines zones de Ndiawsir, Bango et Ngaye Ngaye.





Face à ce manque de communication sur les causes réelles de ces désagréments, les populations sont réduites à débrancher préventivement leurs appareils ménagers pour éviter des dommages irréparables et rarement remboursés.





Un coup de massue pour les PME et la sécurité alimentaire

L'impact de ces blackouts dépasse le simple inconfort domestique pour devenir un véritable frein au développement économique local. Les activités des Petites et Moyennes Entreprises (PME) sont littéralement plombées, décourageant toute forme d'initiative entrepreneuriale dans la zone.





Au-delà des pertes d'exploitation, le risque sanitaire est réel : les ménages et les commerçants voient leurs stocks de denrées périssables se détériorer dans des réfrigérateurs à l'arrêt. Cette crise énergétique remet sur le tapis l'urgence d'une amélioration structurelle du réseau de distribution et soulève des interrogations sur le management de la direction locale de la Senelec.





Saisine parlementaire face u calvaire grandissant

Devant le silence des associations de consommateurs locales, le mécontentement commence à prendre une voie institutionnelle. Selon les informations recueillies, le député Guy Marius Sagna a été officiellement saisi par un courrier pour porter le plaidoyer des Saint-Louisiens au niveau national.





En l'absence de réaction rapide et d'un changement de paradigme dans la gestion de l'électricité à Saint-Louis, la souffrance des populations risque de cristalliser des mécontentement dans une ville voisine du Grand Tortue Aymehin(GTA) qui réclame désormais des comptes et une fourniture d'énergie stable.





MS/NDARINFO





