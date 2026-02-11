13 suspects et 2 célébrités : les nouveaux chiffres de l'enquête qui secoue le Sénégal

L’affaire qui secoue le milieu du showbiz sénégalais, impliquant initialement des noms célèbres, prend une tournure judiciaire d'une ampleur inédite. Selon les révélations de Les Échos, une seconde phase de l'enquête vient de s'ouvrir, plaçant désormais treize nouvelles personnes sous le coup d'un mandat d'arrêt.





La Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar a reçu une liste complémentaire de suspects dont l'arrestation a été formellement ordonnée par le procureur Saliou Dicko. Parmi ces treize individus, la présence de deux personnalités extrêmement influentes du milieu du showbiz suscite déjà de vives spéculations. Leurs interpellations sont jugées imminentes par les autorités.





Au-delà des poursuites pour « actes contre-nature », les enquêteurs se concentrent sur une qualification criminelle plus grave : la transmission volontaire du VIH. L'objectif des autorités est de neutraliser ce réseau pour freiner une propagation du virus jugée alarmante au sein de certains cercles. Ce volet de santé publique est désormais au cœur des priorités du parquet.





Pour rappel, ce dossier a explosé le 4 février dernier après l'interpellation d'un dénommé P. Thiam. Porteur du virus, il est accusé d'avoir multiplié les rapports non protégés avec de nombreux partenaires. C’est l’exploitation minutieuse de son téléphone portable par les experts de la gendarmerie qui a permis d'ouvrir la boîte de Pandore, révélant l'existence d'un vaste réseau interconnecté.





