Médina : Comment l'opération "Djolof 26" a permis de saisir 59 kg de chanvre indien

Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l'OCRTIS, ont réalisé un coup de filet majeur dans la nuit du mardi 10 février, aux environs de 1 h du matin. L'opération, menée à la Médina (rue 25 x Vincent), a permis l'interpellation de deux individus en possession de 59 kg de chanvre indien, relate Seneweb.

Les mis en cause sont M. S. (48 ans), un menuisier local, et A. D. D. (44 ans), un marchand ambulant de nationalité guinéenne. Cette intervention est le résultat d'une opération de livraison surveillée baptisée « Djolof 26 ». Grâce à un renseignement opérationnel, les policiers avaient identifié un convoi de drogue en provenance de Ndiosmone (région de Fatick) à destination du quartier de la Médina.





Le dispositif policier a inclus l'infiltration d'un agent pour suivre la progression des colis. Après avoir observé la réception et l'entreposage de la marchandise dans un domicile, les forces de l'ordre ont donné l'assaut. Lors de la fouille, deux colis ont été découverts dans une chambre. M. S., qui assurait la garde, a été maîtrisé avec huit téléphones portables. Son complice, A. D. D., a été appréhendé sur un balcon alors qu'il feignait de dormir.



Lors de leurs interrogatoires, les deux suspects ont tenté de se dédouaner en désignant deux autres individus, nommés I. et D., comme les véritables propriétaires de la drogue. Ces derniers sont actuellement en fuite. Les deux individus interpellés ont été placés en garde à vue pour détention de drogue aux fins de trafic, complicité et blanchiment de capitaux.





MS/NDARINFO



