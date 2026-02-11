Haute cour de justice : le bureau de l'Assemblée nationale fixe le calendrier pour deux ex-ministres

L'étau judiciaire se resserre autour des anciens dignitaires du régime de Macky Sall. Le bureau de l'Assemblée nationale a officiellement lancé, ce mardi 10 février, la procédure de mise en accusation devant la Haute cour de justice de Me Moussa Bocar Thiam et d'Abdoulaye Diouf Sarr. Cette décision fait suite à une requête directe de la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yacine Fall.





Le calendrier parlementaire est déjà acté : le projet sera examiné en commission technique le jeudi 19 février, avant un vote décisif en séance plénière prévu le lundi 23 février à 11 heures. Me Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, est visé par le dossier du « Sénégal Connect Park » (ex-PTN), une affaire qui a déjà conduit à l'incarcération de plusieurs cadres de son ancien ministère.





Quant à Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et ex-maire de Yoff, les autorités ont décidé d'exploiter les conclusions du rapport 2022 de la Cour des comptes. Ce document pointe des irrégularités présumées dans la gestion des fonds de riposte contre le Covid-19, un dossier sensible qui revient au premier plan de l'actualité judiciaire.





Ces deux nouvelles procédures portent à sept le nombre d'anciens ministres envoyés devant la Haute cour de justice par la nouvelle législature. Ils rejoignent ainsi Mansour Faye, Moustapha Diop et Ismaïla Madior Fall sur la liste des responsables devant répondre de leur gestion passée devant cette juridiction d'exception.





