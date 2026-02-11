Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Haute cour de justice : le bureau de l'Assemblée nationale fixe le calendrier pour deux ex-ministres

Mercredi 11 Février 2026

Haute cour de justice : le bureau de l'Assemblée nationale fixe le calendrier pour deux ex-ministres

L'étau judiciaire se resserre autour des anciens dignitaires du régime de Macky Sall. Le bureau de l'Assemblée nationale a officiellement lancé, ce mardi 10 février, la procédure de mise en accusation devant la Haute cour de justice de Me Moussa Bocar Thiam et d'Abdoulaye Diouf Sarr. Cette décision fait suite à une requête directe de la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yacine Fall.
 

Le calendrier parlementaire est déjà acté : le projet sera examiné en commission technique le jeudi 19 février, avant un vote décisif en séance plénière prévu le lundi 23 février à 11 heures. Me Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, est visé par le dossier du « Sénégal Connect Park » (ex-PTN), une affaire qui a déjà conduit à l'incarcération de plusieurs cadres de son ancien ministère.
 

Quant à Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et ex-maire de Yoff, les autorités ont décidé d'exploiter les conclusions du rapport 2022 de la Cour des comptes. Ce document pointe des irrégularités présumées dans la gestion des fonds de riposte contre le Covid-19, un dossier sensible qui revient au premier plan de l'actualité judiciaire.
 

Ces deux nouvelles procédures portent à sept le nombre d'anciens ministres envoyés devant la Haute cour de justice par la nouvelle législature. Ils rejoignent ainsi Mansour Faye, Moustapha Diop et Ismaïla Madior Fall sur la liste des responsables devant répondre de leur gestion passée devant cette juridiction d'exception.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.