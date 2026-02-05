Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Intelligence Artificielle : la Sénégalaise Adji Bousso Dieng rejoint le panel d'experts de l'ONU

Jeudi 5 Février 2026

Intelligence Artificielle : la Sénégalaise Adji Bousso Dieng rejoint le panel d'experts de l'ONU

La chercheuse sénégalaise Adji Bousso Dieng vient d'être nommée par le Secrétaire général des Nations unies membre du tout premier Panel scientifique international indépendant sur l’intelligence artificielle (IA). Cette instance inédite, composée de seulement 40 experts mondiaux, a pour mission d'éclairer la gouvernance globale de l’IA en s'appuyant sur des preuves scientifiques rigoureuses, à l'image du rôle joué par le GIEC pour les questions climatiques.
 

Actuellement Assistant Professor à l’Université de Princeton, Adji Bousso Dieng siégera aux côtés de sommités mondiales telles que le lauréat du Prix Turing Yoshua Bengio ou encore la Prix Nobel de la Paix Maria Ressa.

Sa nomination consacre une carrière d'excellence dédiée à l'informatique et aux sciences multidisciplinaires, allant de l'ingénierie chimique à la biologie computationnelle au sein de la prestigieuse institution américaine.
 

Ce panel international ambitionne de fournir aux États et aux institutions internationales des analyses indépendantes sur les risques et opportunités de l'IA. En intégrant ce groupe restreint, la scientifique sénégalaise devient l'une des voix majeures de l'Afrique dans la définition des normes mondiales de cette technologie de rupture, renforçant ainsi le rayonnement du Sénégal dans la recherche scientifique de haut niveau.
 

MS/NDARINFO

 


