9 matchs après : Iliman Ndiaye débloque son compteur et inscrit son 5e but

L’attaquant international sénégalais Iliman Ndiaye a enfin brisé sa période de disette. Ce mardi 10 février, à l'occasion de la 26ᵉ journée de Premier League, le meneur de jeu des Lions a mis fin à une série de neuf rencontres consécutives sans marquer avec Everton.



Le champion d’Afrique 2025 a débloqué la situation pour son équipe à la 42ᵉ minute de jeu. En transformant avec sang-froid un penalty, Ndiaye a inscrit son cinquième but de la saison, confirmant son importance dans le dispositif offensif des Toffees avant la pause.





Cependant, la joie du Goodison Park a été de courte durée. Au retour des vestiaires, Everton a subi le réveil brutal de Bournemouth. Les visiteurs ont d'abord égalisé à la 61ᵉ minute par l'intermédiaire de Rayan, avant de prendre un avantage définitif seulement trois minutes plus tard grâce à une réalisation d'Adli (64ᵉ).





Malgré cette défaite frustrante (1-2) sur leur propre pelouse, les Toffees parviennent à conserver leur 8ᵉ place au classement général de la Premier League. De son côté, Bournemouth réalise une excellente opération comptable et remonte à la 9ᵉ position, juste derrière son adversaire du soir.





MS/NDARINFO





