Médias : le journaliste Georges Déthié Diop de la RFM est décédé

Mercredi 11 Février 2026

La Radio Futurs Médias (RFM) est en deuil. La rédaction vient de perdre l’un de ses visages les plus familiers et appréciés, le journaliste Georges Déthié Diop. Sa disparition, annoncée ce mercredi, suscite une vive émotion au sein du Groupe Futurs Médias et dans l'ensemble de la presse sénégalaise, où il jouissait d'une solide réputation de professionnalisme.
 

Reconnu pour la rigueur de ses analyses et la pertinence de ses interventions, Georges Déthié Diop s'était imposé comme une référence sur les ondes de la RFM. Journaliste engagé, il avait su allier talent et éthique, gagnant au fil des années la confiance et le respect d'un large public d'auditeurs à travers ses chroniques et reportages.
 

Au sein de la rédaction, l'heure est au recueillement. Ses collègues décrivent un homme courtois, discret et passionné, dont le dévouement pour une information juste et équilibrée servait de modèle à la nouvelle génération. Son départ laisse un vide immense au sein de son groupe de presse, mais aussi dans le cœur de ses nombreux confrères.
 

MS/NDARINFO

 


