15 maisons et 115 cases brûlées : Le bilan impressionnant du feu à Koungheul ce mercredi

Un violent incendie a ravagé, ce mercredi 18 février 2026, le village de Touba Thiarène, situé dans la commune de Lour Escale. Selon des sources sécuritaires, le bilan matériel est particulièrement lourd : 15 maisons ont été touchées et 115 cases entièrement réduites en cendres.



Le feu a tout emporté sur son passage, notamment d'importantes réserves de vivres, du mobilier, des vêtements et divers biens essentiels, laissant de nombreuses familles dans le dénuement le plus total.





Fort heureusement, aucune perte en vie humaine ou animale n'est à déplorer. Les témoins rapportent que le sinistre s'est déclaré dans un contexte de vents violents, ce qui a favorisé une propagation fulgurante des flammes et rendu les interventions très difficiles.



Face à l'ampleur des dégâts et à la détresse des sinistrés, les populations locales lancent un appel pressant au secours et à la solidarité nationale pour venir en aide aux familles impactées.





