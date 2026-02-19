Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
18 Sénégalais détenus au Maroc : réquisitions de deux ans de prison pour "hooliganisme"

Jeudi 19 Février 2026

18 Sénégalais détenus au Maroc : réquisitions de deux ans de prison pour "hooliganisme"

Le parquet marocain a requis jeudi jusqu'à deux ans de prison ferme contre chacun des 18 supporters sénégalais poursuivis pour "hooliganisme" et détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) mi-janvier.
 

"Ils ont délibérément voulu perturber le bon déroulement du match" et "commis des violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision", a affirmé le représentant du ministère public lors d'une nouvelle audience au tribunal de première instance de Rabat, selon l'AFP.
 

Les prévenus sont poursuivis pour "hooliganisme", accusation incluant des actes de violence notamment contre les forces de l'ordre, la dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse ainsi que jets de projectiles. Une peine de deux ans correspond au maximum encouru pour ces faits.
 

Les accusés ont pour leur part nié toute infraction commise lors de cette rencontre.
 

Le 18 janvier, lors de la finale de la CAN à Rabat, le Sénégal s'était imposé 1-0 au terme d'un match chaotique. À la suite d'un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, juste après un but refusé au Sénégal, des supporters sénégalais avaient tenté d'envahir le terrain, pendant près de 15 minutes. Plusieurs supporters avaient aussi lancé des projectiles vers la pelouse, dont au moins une chaise.
 

Les poursuites reposent principalement sur les images des caméras du stade Moulay Abdellah ainsi que sur les certificats médicaux des membres des forces de l'ordre et des stadiers blessés, a précisé le représentant du parquet.
 

Les dégâts matériels au stade, entièrement reconstruit avant la CAN, sont estimés à plus de 370 000 euros, d'après le ministère public.


Le Maroc a accueilli la 35e édition de la CAN du 21 décembre au 18 janvier derniers et coorganisera la Coupe du monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal.
 

MS/NDARINFO
 


