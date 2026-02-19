Sécurité routière : Deux morts et plusieurs blessés graves dans une collision vers Thiès

Un terrible drame de la route s’est produit ce jeudi 19 février 2026 sur l’autoroute en direction de Thiès. Un véhicule de transport en commun, de type « Cheikhou Chérifou », a été impliqué dans une collision d'une rare violence. Selon les premiers bilans établis sur place, le choc a coûté la vie à deux passagers et a occasionné plusieurs blessés graves, plongeant les témoins de la scène dans l'effroi.





L'une des victimes, un homme âgé, s'est retrouvé coincé dans l'amas de ferraille entre les sièges passagers, rendant l'intervention des secours particulièrement complexe. Les sapeurs-pompiers ont été immédiatement alertés pour procéder aux délicates opérations de désincarcération et à l’évacuation des blessés vers les structures hospitalières les plus proches.



Bien que les circonstances exactes de cette tragédie restent à déterminer, une enquête sera ouverte pour établir les responsabilités de ce nouveau carnage sur l'axe Dakar-Thiès.





MS/NDARINFO

