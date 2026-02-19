VIH/Sida et "scandales" : La section féminine de Ndeyi Askan Wi réclame des mesures urgentes

La section féminine du collectif « Ndeyi Askan Wi et And Samm Jikko Yi » a tenu une conférence de presse ce mercredi 18 février 2026 pour exprimer sa vive inquiétude face à ce qu'elle qualifie de « scandale des homosexuels » et à la problématique de la transmission volontaire du VIH/Sida au Sénégal.



Sokhna Ndeye Fatou Fall, porte-parole du collectif, a fustigé l'inaction des autorités face à ces phénomènes. Elle a rappelé que le régime actuel avait promis de porter le débat de la criminalisation de l'homosexualité devant l'Assemblée nationale, une promesse qui, selon elle, tarde à se concrétiser.







Le collectif interpelle directement le président de la République et son Premier ministre, les invitant à « faire preuve de responsabilité » pour protéger les valeurs sociales du pays. Outre l'appel à une législation plus sévère, les femmes du collectif dénoncent le rôle de certaines ONG et exhortent les parents à renforcer l'éducation de base de leurs enfants.



Cette sortie médiatique intervient dans un climat marqué par de récentes interpellations pour « actes contre-nature » et une pression croissante d'organisations civiles pour un durcissement du Code pénal.





MS/NDARINFO





