Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"Une Sénégalaise au sommet" : Adji Sokhna Mbaye prend les rênes de BOAD Market Solutions

Jeudi 19 Février 2026

"Une Sénégalaise au sommet" : Adji Sokhna Mbaye prend les rênes de BOAD Market Solutions

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a officialisé, ce mardi 17 février 2026, la nomination de la Sénégalaise Adji Sokhna Mbaye au poste de directrice générale de sa toute nouvelle filiale, BOAD Market Solutions.

Cumulant cette fonction avec celle de DG de BOAD Titrisation qu'elle occupe depuis 2022, elle prend la tête d'une structure au capital de 2,3 milliards de FCFA. BOAD Market Solutions se positionne comme un pont stratégique entre les économies de l'UEMOA et les investisseurs internationaux, avec pour mission de concevoir des solutions innovantes en financements structurés et produits dérivés.
 

Le parcours d'Adji Sokhna Mbaye est celui d'une experte de haut vol formée aux standards internationaux. Diplômée de l'École normale supérieure de Cachan, des Mines de Paris et de Harvard, elle a forgé son expérience dans les places financières les plus prestigieuses, de Hong Kong à Londres (Citigroup, Morgan Stanley) en passant par New York.

Sous son leadership, BOAD Titrisation a déjà marqué l'histoire financière régionale en 2023 avec une levée record de 150 milliards de FCFA pour un émetteur non souverain, confirmant sa capacité à transformer durablement le paysage des marchés de capitaux en Afrique de l'Ouest.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

"Une Sénégalaise au sommet" : Adji Sokhna Mbaye prend les rênes de BOAD Market Solutions

19/02/2026

VIH/Sida et "scandales" : La section féminine de Ndeyi Askan Wi réclame des mesures urgentes

19/02/2026

Paix et stabilité au sein des universités. Par Mouhamed DIA

19/02/2026

Crise à l'UCAD et Code pénal : Les sujets brûlants qui attendent Ousmane Sonko à l'hémicycle

19/02/2026

Fonds Covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr face aux députés, les dessous d'une procédure judiciaire exceptionnelle

19/02/2026

Régulation et professionnalisation : Le Sénégal se dote d’un organe de contrôle pour la sécurité privée

19/02/2026