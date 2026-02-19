"Une Sénégalaise au sommet" : Adji Sokhna Mbaye prend les rênes de BOAD Market Solutions

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a officialisé, ce mardi 17 février 2026, la nomination de la Sénégalaise Adji Sokhna Mbaye au poste de directrice générale de sa toute nouvelle filiale, BOAD Market Solutions.



Cumulant cette fonction avec celle de DG de BOAD Titrisation qu'elle occupe depuis 2022, elle prend la tête d'une structure au capital de 2,3 milliards de FCFA. BOAD Market Solutions se positionne comme un pont stratégique entre les économies de l'UEMOA et les investisseurs internationaux, avec pour mission de concevoir des solutions innovantes en financements structurés et produits dérivés.





Le parcours d'Adji Sokhna Mbaye est celui d'une experte de haut vol formée aux standards internationaux. Diplômée de l'École normale supérieure de Cachan, des Mines de Paris et de Harvard, elle a forgé son expérience dans les places financières les plus prestigieuses, de Hong Kong à Londres (Citigroup, Morgan Stanley) en passant par New York.



Sous son leadership, BOAD Titrisation a déjà marqué l'histoire financière régionale en 2023 avec une levée record de 150 milliards de FCFA pour un émetteur non souverain, confirmant sa capacité à transformer durablement le paysage des marchés de capitaux en Afrique de l'Ouest.





MS/NDARINFO





