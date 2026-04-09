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200 millions de créance : Mame Mbaye Niang veut faire annuler la mutation du bien de Sonko

Jeudi 9 Avril 2026 - 19:54

200 millions de créance : Mame Mbaye Niang veut faire annuler la mutation du bien de Sonko

Un nouveau front judiciaire s'est ouvert ce jeudi entre Mame Mbaye Niang et le Premier ministre Ousmane Sonko devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L'ancien ministre réclame l'annulation de la mutation d'un bien immobilier situé à la cité Keur Gorgui, qu'il qualifie de "frauduleuse".
 

Au cœur du litige : un terrain de 264 m² dont la propriété a été transférée aux membres de la famille d'Ousmane Sonko en mai 2023. Mame Mbaye Niang, fort d'une créance définitive de 200 millions de FCFA issue de son procès en diffamation, y voit une manœuvre d'organisation d'insolvabilité.

S'appuyant sur l'action paulienne prévue par le Code des obligations civiles et commerciales, ses conseils, dirigés par Me Baboucar Cissé, demandent l'annulation de cet acte et réclament 500 millions de FCFA de dommages et intérêts. À la demande de la défense, l'affaire a été renvoyée au 22 avril prochain pour permettre aux avocats du Premier ministre de préparer leur réplique.
 

MS/NDARINFO
 


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