Touba : Sonko et El Malick Ndiaye chez Serigne Mountakha

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à la tête d’une importante délégation de l’institution parlementaire comprenant notamment le ministre El Malick Ndiaye, s’est rendu ce samedi 30 mai 2026 dans la cité religieuse de Touba. Venus s'incliner devant la mémoire de feu Serigne Cheikh Saliou Mbacké, inhumé au cœur de la nuit, les responsables politiques ont d’abord été reçus par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.





Au cours de cette audience empreinte de gravité et de recueillement, Ousmane Sonko a transmis les condoléances émues de l’ensemble de la représentation nationale et du peuple sénégalais à la confrérie, réaffirmant l’attachement indéfectible de l’État à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba.





La délégation parlementaire s'est ensuite rendue auprès de la famille immédiate du défunt pour lui témoigner sa solidarité dans cette douloureuse épreuve. Ousmane Sonko et ses collaborateurs ont été chaleureusement accueillis par Serigne Bassirou Mbacké, khalife de Serigne Saliou (successeur spirituel du regretté 5ème khalife de Touba), aux côtés de Serigne Abô Mbacké, désormais khalife du regretté disparu.





Visiblement ému, le président de l'Assemblée nationale a salué en Serigne Cheikh Saliou « un guide pieux, un modèle de foi et d’humilité ». Pour sa part, El Malick Ndiaye a mis en exergue le rôle hautement unificateur des grandes figures religieuses du pays au-delà de tous les clivages politiques, avant que les guides de la sainte famille ne formulent des prières de paix pour la nation.





MS/NDARINFO



