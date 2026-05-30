Primature : "Ousmane Sonko m'a fait confiance en 2024 sans me connaître", révèle le nouveau PM Ahmadou Aminou Lo

Lors de sa prise de fonction officielle ce vendredi 29 mai 2026, le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a prononcé un discours empreint de gratitude, de rigueur institutionnelle et de complicité républicaine envers son prédécesseur.





Saluant le choix du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le nouveau chef du gouvernement a tenu à rendre un vibrant hommage à Ousmane Sonko, désormais président de l'Assemblée nationale. Évoquant leur première rencontre en avril 2024 alors qu'ils ne se connaissaient pas, Ahmadou Aminou Lo a magnifié le pragmatisme, le sens de la gestion et la générosité de l'ancien Premier ministre qui l'avait nommé secrétaire général du gouvernement.





Il a qualifié son installation à la Primature de « retour dans son pays d'origine », se réjouissant de retrouver des équipes familières pour conduire l'Agenda de Transformation Nationale.





Tout en reconnaissant la lourdeur de la tâche qui l'attend, le nouveau chef de l'Exécutif a réaffirmé sa volonté de maintenir des ponts solides avec le pouvoir législatif. Faisant de l'anticipation, de la diligence et d'une loyauté absolue ses maîtres-mots face aux collaborateurs de la Primature, Ahmadou Aminou Lo a révélé qu’Ousmane Sonko l’avait déjà prévenu que la charge serait « très, très difficile ».





Malgré le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, le Premier ministre a affirmé qu'il continuerait à solliciter régulièrement les conseils avisés du nouveau patron de l'hémicycle. Concluant son allocution sur une note intime, il a remercié son prédécesseur pour la qualité de l'héritage technique laissé sur place, rappelant avec émotion les moments de ressourcement mutuel passés à exégéser ensemble des versets du Coran.





SN/NDARINFO



