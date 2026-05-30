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Touba : Serigne Cheikh Saliou Mbacké repose auprès de son père

Samedi 30 Mai 2026

Touba : Serigne Cheikh Saliou Mbacké repose auprès de son père

C'est dans une atmosphère de profonde émotion et de ferveur religieuse que la sainte ville de Touba a procédé, ce samedi 30 mai 2026 à 3 heures 22 du matin, à l'inhumation de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.


Des milliers de fidèles, pris de court par la triste nouvelle de son rappel à Dieu survenu la veille à Khelcom, ont convergé au cœur de la nuit vers la cité religieuse pour accompagner le guide spirituel à sa dernière demeure.


Le digne fils du cinquième Khalife général des mourides repose désormais au cimetière de Touba, auprès de son vénéré père, Serigne Saliou Mbacké, scellant dans l'éternité une vie entière dédiée à l'islam, à l'enseignement du Coran et à la préservation de l'immense patrimoine agricole et éducatif familial.
 

MS/NDARINFO
 

 



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