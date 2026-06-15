2002-2026 : le Sénégal peut-il rééditer l'exploit contre la France au Mondial ?

Vingt-quatre ans après la sensation de Séoul, le Sénégal et la France se retrouvent ce mardi à 19h GMT au MetLife Stadium de New Jersey pour le choc de la 1re journée de la poule I de la Coupe du monde 2026. Un remake chargé d'histoire, de revanche et d'ambitions pour les deux équipes.





En 2002, les Lions, sous la houlette du regretté Bruno Metsu, avaient créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football mondial en battant (1-0) les Bleus, champions du monde en titre. Portée par un El Hadj Diouf des grands soirs, l'équipe du Sénégal, qui disputait alors sa première Coupe du monde, avait humilié une France comptant dans ses rangs Thierry Henry, David Trézéguet et Djibril Cissé, meilleurs buteurs respectifs de leurs championnats, même si Zinédine Zidane manquait à l'appel sur blessure. Les Lions avaient ensuite atteint les quarts de finale — performance historique pour un pays africain — avant de buter sur la Turquie. La France, elle, quittait la compétition dès le premier tour sans inscrire le moindre but.





En 2026, les deux équipes arrivent au rendez-vous avec des ambitions intactes et des effectifs renforcés. Légèrement favorite, la France s'appuie sur plusieurs champions d'Europe, dont le Ballon d'Or en titre Ousmane Dembélé, et les jeunes talents Désiré Doué et Bradley Barcola. Les Lions, champions d'Afrique en titre, affichent pour leur part une détermination à toute épreuve, avec la ferme intention de surprendre et d'écœurer les partenaires de Kylian Mbappé.





Sélectionneur du Sénégal, Pape Bouna Thiaw avait vécu la victoire de 2002 depuis le banc de touche. Il espère voir l'histoire se répéter, cette fois sous le costume d'entraîneur.



