Sabri Lamouchi limogé après la déroute de la Tunisie face à la Suède

Sabri Lamouchi a été limogé de son poste de sélectionneur de la Tunisie après la lourde défaite des Aigles de Carthage face à la Suède (5-1) pour leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026, selon le journaliste Romain Molina.





La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a convoqué une réunion d'urgence au lendemain de cette déroute qui place la Suède en tête du groupe F. Sans inspiration face aux Vikings, la Tunisie a subi une élimination de facto de la course au leadership de son groupe dès le premier match. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire ne poursuivra donc pas l'aventure mondiale.





Wahbi Kazri, ancien international tunisien et membre du staff actuel, est pressenti pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la compétition. La Tunisie affrontera le Japon le 21 juin, avant de terminer la phase de groupes face aux Pays-Bas le 25 juin au Kansas Stadium.



