« Pas d'actualité » mais « en temps voulu » : la réponse sibylline de Sonko sur Diomaye

Sonko a d'emblée précisé que cette question s'appréciera « uniquement le moment venu », martelant que les instances du parti « n'en sont pas encore là ».





Il a rappelé que Pastef est « une organisation très structurée, dotée de textes extrêmement clairs » sur les procédures disciplinaires à suivre et les griefs à poser avant de pouvoir acter l'exclusion d'un membre.



Il a conclu en insistant sur le fait que les décisions ne reposent pas sur sa seule personne, mais « relèvent de la compétence exclusive des instances du parti qui prendront leurs responsabilités en temps voulu ».



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