J-2 avant le Ramadan : Stocks suffisants de riz, sucre et huile selon l'UNACOIS

À l'approche du mois sacré de Ramadan, l'UNACOIS Yeesal prend les devants pour stabiliser le marché intérieur. Par la voix de son président Cheikh Cissé, l'organisation invite l'ensemble des commerçants et investisseurs du Sénégal à une discipline stricte sur les tarifs pratiqués.



Cette directive intervient alors que les assurances sur l'approvisionnement ont été données : les stocks de lait, de sucre, de riz, d'huile, ainsi que de produits locaux comme la pomme de terre et les oignons, sont jugés suffisants pour couvrir la demande accrue de cette période.





Outre la question des prix, l'UNACOIS Yeesal met un accent particulier sur la sécurité alimentaire. L'organisation exhorte ses membres à bannir toute vente de produits périmés ou pratiques frauduleuses qui pourraient nuire à la santé des consommateurs.



En parallèle, Cheikh Cissé a adressé un message aux contrôleurs du ministère du Commerce, leur demandant d'exercer leurs fonctions avec compréhension et pédagogie, afin d'éviter les tensions inutiles et de favoriser un climat serein dans les marchés à travers le pays.





MS/NDARINFO



