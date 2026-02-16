Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Lundi 16 Février 2026

"Cité Imbécile" : Comment 897 plaques d'immatriculation neuves ont fini sur un chariot de ferrailleur

La patrouille de routine de la brigade de recherches du commissariat de Yarakh a permis de mettre au jour une affaire insolite et préoccupante de détournement de biens publics. Yalane Ndour, ferrailleur de profession, a été surpris en flagrant délit alors qu'il déplaçait un chargement suspect à bord d'un chariot à proximité de la « Cité Imbécile ».

Lors de la fouille des deux sacs qu'il transportait, les agents ont découvert pas moins de 897 nouvelles plaques d'immatriculation de véhicules.
 

Lors de son interrogatoire, le prévenu de 32 ans a reconnu la détention du matériel mais a tenté de se justifier en désignant un complice interne à l'administration. Il soutient avoir versé 60 000 FCFA à un gardien en service au Service des Mines de Yarakh pour obtenir ce stock.

Actuellement poursuivi pour recel et détention illégale, Yalane Ndour reste aux mains de la police tandis que les enquêteurs multiplient les recherches pour appréhender le vigile impliqué, dont l'arrestation pourrait révéler l'ampleur des complicités au sein des services de l'État.
 

MS/NDARINFO
 


