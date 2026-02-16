Communiqué officiel : Un sinistre maîtrisé dans les locaux du Ministère du Budget

Grosse frayeur au cœur du plateau administratif de Dakar. Un début d'incendie a touché une partie des bureaux du Ministère des Finances et du Budget durant la nuit.



La réactivité des sapeurs-pompiers a été déterminante pour maîtriser les flammes et limiter l'impact sur les infrastructures ministérielles. Le ministère a salué le professionnalisme des services de secours dont l'action rapide a permis d'écarter tout danger pour le voisinage et le personnel.





Le fonctionnement de cette administration stratégique n'est pas entravé par cet incident. Dans sa note officielle, le MFB assure que le service public continue d'être rendu aux usagers, bien que certains réajustements organisationnels aient été instaurés par prudence.



Afin d'éviter la propagation de rumeurs ou de fausses informations sur l'étendue des dégâts, les autorités invitent le public à ne consulter que les canaux de communication officiels du ministère.





MS/NDARINFO

