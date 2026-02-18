"Faire vibrer Saint-Louis" : Un projet veut sacrer la vieille ville capitale de la culture

Un collectif de citoyens regroupant intellectuels, artistes, hommes d'affaires et éducateurs a officiellement lancé le projet ambitieux visant à faire de la ville tricentenaire la capitale culturelle du Sénégal.



Présentée hier mardi en présence du préfet Abou Sow et des élus locaux, cette initiative portée par Cheikh Guèye ambitionne de réunir toutes les forces vives pour valoriser le patrimoine exceptionnel de la vieille ville et instaurer, chaque année, un mois entier de célébrations intenses où l'art et l'élégance investiront chaque rue de la cité.





Le préfet de Saint-Louis a d'ores et déjà assuré les initiateurs de son soutien total, soulignant l'impact économique majeur qu'un tel pôle culturel aura sur le tourisme et le développement du département.



De son côté, l'adjoint au maire chargé de la culture, Pape Ibrahima Faye, a salué un projet qui "vient à son heure" pour reconnecter les nouvelles générations à l'histoire s'effritant de la commune, promettant une présentation prochaine devant le Conseil municipal pour une institutionnalisation par arrêté.





MS/NDARINFO.COM



