"Course-poursuite à Kolda" : Plus de 44 kg de chanvre indien saisis par la police en une journée

Le Commissariat central de Kolda a réalisé, ce 17 février 2026, deux opérations distinctes ayant conduit à la saisie totale de 44,1 kg de chanvre indien et à l’interpellation d’un suspect.



La première intervention, déclenchée vers 08 heures suite à un renseignement opérationnel, a permis d'immobiliser une moto transportant 41,6 kg de drogue répartis dans trois sacs. Le conducteur, qui avait refusé d'obtempérer lors d'un contrôle de routine des Eaux et Forêts, a pris la fuite en abandonnant son chargement que les agents avaient initialement confondu avec du charbon de bois.





La seconde opération s'est déroulée aux alentours de 12 heures dans le quartier Sare Kémo, précisément à hauteur de l'usine de riz, où un dispositif de surveillance visait un point de trafic intense. Lors de l'intervention, les policiers ont appréhendé l'un des trois suspects présents sur les lieux, malgré une tentative de fuite collective.



Cette perquisition a permis de saisir un sac contenant 2,5 kg de chanvre en vrac ainsi que 19 cornets déjà conditionnés. Le suspect a été placé en garde à vue pour les nécessités de l'enquête, tandis que les deux motocyclettes utilisées par ses complices ont été saisies.



MS/ND







