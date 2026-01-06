Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

73e Ziarra prévue le 11 janvier : le Khalid de Mpal insiste sur les cinq piliers essentiels

Mardi 6 Janvier 2026

73e Ziarra prévue le 11 janvier : le Khalid de Mpal insiste sur les cinq piliers essentiels

Le Khalif de Fass-Ngom, El Hadji Ousmane NGOM, a appelé lundi la communauté musulmane à veiller sur la sauvegarde de la croyance et au respect du bien public, lors d'un point de presse annonçant la 73e édition de la Ziarra annuelle de Fass prévue le 11 janvier 2026.
 

Alioune Badara NGOM, petit-fils de Mame Rawane NGOM, a déclaré que le guide religieux a donné des orientations sur les thèmes centraux qui seront abordés lors de cet événement religieux rassemblant la communauté musulmane du Sénégal et du monde entier.
 

"Dans le cadre de la 73e édition de la Ziarra annuelle de Fass, le Khalif El Hadji Ousmane NGOM a donné des orientations sur les thèmes centraux sur lesquels on doit échanger avec l'ensemble de la communauté musulmane", a expliqué Alioune Badara NGOM.
 

"Le premier et le plus important, c'est la sauvegarde des cinq piliers essentiels qui fondent la croyance. Et le premier pilier, c'est la religion", a-t-il précisé.
 

Selon le petit-fils de Mame Rawane NGOM, le Khalif a instruit l'ensemble des personnes qui prendront la parole durant cette cérémonie d'échanger sur l'importance de veiller sur la croyance des fidèles.
 

"La croyance est le premier fondement qui permet aux êtres humains de vivre en parfaite harmonie, dans une société de paix et de stabilité", a souligné le guide religieux selon son porte-parole.
 

Le deuxième grand thème concerne la préservation de l'intelligence humaine. Le Khalif El Hadji Ousmane NGOM a insisté sur la nécessité de lutter contre les pratiques destructrices comme la consommation de la drogue et de l'alcool "qui peuvent détruire l'intelligence des gens et les empêcher de vivre correctement dans une société".
 

Le guide religieux a également demandé de lutter contre les violences dans les familles, les vols à main armée et toute forme d'insécurité, a rapporté Alioune Badara NGOM.
 

L'autre thème important porte sur le respect du bien public. Le Khalif a insisté sur la nécessité de "veiller sur le bien public, éviter le détournement du bien public, et lutter contre toute forme de précarité de ces biens-là", selon les propos rapportés.
 

De son côté, Sergine Bachir Ngom, porte-parole du Khalif de Mpal, a souligné la forte corrélation entre le bon comportement et la foi, insistant sur trois relations essentielles incarnées par l'islam : la relation entre le fidèle et son Seigneur, avec sa propre personne et avec l'environnement.
 

"Ces trois relations doivent être optimisées et cela suppose que le fidèle doit respecter les prescriptions et s'éloigner des choses prohibées", a-t-il affirmé.
 

La Ziarra annuelle de Fass-Ngom, prévue le 11 janvier 2026, constitue l'un des grands rassemblements religieux de la confrérie Tidiane au Sénégal, attirant chaque année des milliers de fidèles venus de tout le pays et de l'étranger.

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, s'est exprimé en zone mixte après la victoire 3-1...

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1
L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN Maroc 2025 en...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

30/12/2025

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

La Senelec annonce une baisse de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2026

31/12/2025

Échange d'expériences entre conseils de quartiers de Saint-Louis et Richard-Toll

30/12/2025
SERVICES