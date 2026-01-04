Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Éclairage public à Guinaw Rails : Pastef se substitue à la mairie et dénonce les carences municipales

Dimanche 4 Janvier 2026

Éclairage public à Guinaw Rails : Pastef se substitue à la mairie et dénonce les carences municipales

Les militants de Pastef Guinaw Rails ont financé et installé des lampadaires dans leur quartier face à la défaillance de l'éclairage public.
 

"Les populations de Guinaw Rails se sont longtemps plaintes auprès de nous de leur problème d'éclairage public. Nous soulignons que ce problème devrait être géré par la commune puisque l'éclairage public est une compétence transférée", a-t-il déclaré samedi Ousmane Noreyni Gueye, directeur des systèmes d'information et de la communication de l’Agence Sénégalaise d’Electrification rurale (ASER)  et coordonnateur de Pastef Guinaw Rails, pointant du doigt la responsabilité municipale.

Selon M. Gueye, les équipements électriques sont grillés depuis très longtemps, entraînant l'extinction de tous les lampadaires du quartier. Face à cette situation, les imams et notabilités du quartier ont élevé la voix.
 

"Moi et mes camarades de Pastef Guinaw Rails nous nous sommes mobilisés et nous avons chacun contribué pour acheter des lampadaires et les installer pour l'éclairage public de notre quartier", a-t-il indiqué, soulignant l'initiative citoyenne des militants face à la défaillance municipale.
 

Le coordonnateur de Pastef a dénoncé l'inaction de la mairie de Saint-Louis. "Pourtant beaucoup d'ampoules ne sont pas grillées mais la mairie n'a pas changé les équipements gâtés. C'est la mairie qui ne fait pas son travail convenablement", a-t-il fustigé.
 

Ousmane Noreyni Gueye a également souligné que le défaut d'éclairage public constitue un problème dans d'autres quartiers de Saint-Louis. "Si nous avons la possibilité d'agir dans ces autres localités, nous le ferons pour le bien de cette ville", a-t-il promis.

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, s'est exprimé en zone mixte après la victoire 3-1...

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1
L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN Maroc 2025 en...

CAN 2025 : Iliman Ndiaye, le meneur de jeu attendu au tournant en phase décisive

CAN 2025 : Iliman Ndiaye, le meneur de jeu attendu au tournant en phase décisive
Installé comme maître à jouer des Lions par Pape Thiaw, Iliman Ndiaye n'a pas encore montré sa...

CAN 2025 : Le message lucide de Pape Gueye avant le Soudan

CAN 2025 : Le message lucide de Pape Gueye avant le Soudan
Le milieu de terrain des Lions du Sénégal, Pape Gueye, s'est exprimé en zone mixte ce vendredi à la...
LES PLUS LUS

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

30/12/2025

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

L’imaginaire Saint-Louisien à l’épreuve du temps | Par Alpha Amadou Sy

29/12/2025
SERVICES