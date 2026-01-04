Éclairage public à Guinaw Rails : Pastef se substitue à la mairie et dénonce les carences municipales

Les militants de Pastef Guinaw Rails ont financé et installé des lampadaires dans leur quartier face à la défaillance de l'éclairage public.





"Les populations de Guinaw Rails se sont longtemps plaintes auprès de nous de leur problème d'éclairage public. Nous soulignons que ce problème devrait être géré par la commune puisque l'éclairage public est une compétence transférée", a-t-il déclaré samedi Ousmane Noreyni Gueye, directeur des systèmes d'information et de la communication de l’Agence Sénégalaise d’Electrification rurale (ASER) et coordonnateur de Pastef Guinaw Rails, pointant du doigt la responsabilité municipale.



Selon M. Gueye, les équipements électriques sont grillés depuis très longtemps, entraînant l'extinction de tous les lampadaires du quartier. Face à cette situation, les imams et notabilités du quartier ont élevé la voix.





"Moi et mes camarades de Pastef Guinaw Rails nous nous sommes mobilisés et nous avons chacun contribué pour acheter des lampadaires et les installer pour l'éclairage public de notre quartier", a-t-il indiqué, soulignant l'initiative citoyenne des militants face à la défaillance municipale.





Le coordonnateur de Pastef a dénoncé l'inaction de la mairie de Saint-Louis. "Pourtant beaucoup d'ampoules ne sont pas grillées mais la mairie n'a pas changé les équipements gâtés. C'est la mairie qui ne fait pas son travail convenablement", a-t-il fustigé.





Ousmane Noreyni Gueye a également souligné que le défaut d'éclairage public constitue un problème dans d'autres quartiers de Saint-Louis. "Si nous avons la possibilité d'agir dans ces autres localités, nous le ferons pour le bien de cette ville", a-t-il promis.





