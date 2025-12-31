La Senelec annonce une baisse de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2026

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a annoncé mardi une baisse de 10% des tarifs de l'électricité en faveur de plus de 2,6 millions de clients domestiques et professionnels de petite puissance, à compter du 1er janvier 2026.





Cette mesure a été rendue publique à travers un communiqué signé par la Direction générale, en date du 31 décembre 2025, faisant suite à la Décision n°2025-140 de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) portant sur l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille tarifaire.





Selon la Senelec, cette baisse s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement du Sénégal visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages et à renforcer la compétitivité des petites activités professionnelles.





La réduction de 10% concerne la première tranche de consommation pour les catégories suivantes : pour l'usage domestique petite puissance (DPP), le tarif passe de 191,17 FCFA/kWh à 82,00 FCFA/kWh, tandis que pour l'usage professionnel petite puissance (PPP), le tarif de la première tranche est ramené de 163,80 FCFA/kWh à 147,43 FCFA/kWh.





La Senelec précise que cette mesure s'applique aussi bien aux clients post-paiement qu'aux clients prépayés (Woyofal). Les tarifs des tranches supérieures, de même que ceux applicables aux clients moyenne et grande puissance, demeurent inchangés.





Pour les clients Woyofal, la Senelec indique que le tarif de la deuxième tranche est aligné sur celui de la troisième tranche, tandis que la TVA de 18% ne s'applique qu'aux consommations supérieures à 250 kWh par mois.





L'entreprise publique réaffirme son engagement à accompagner les usagers et à promouvoir une gestion plus efficace, responsable et durable de l'énergie électrique.





Ndarinfo/MS





