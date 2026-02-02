AIBD enregistre hausse de 0,46% du trafic passagers en 2025 avec 2,94 millions

L'Aéroport international Blaise Diagne a enregistré une progression maîtrisée de son trafic passagers en 2025. Celui-ci a augmenté de 0,46% par rapport à 2024, avec un total de 2,94 millions de passagers accueillis durant l'année.





Cette légère hausse témoigne d'une stabilité du trafic aérien à l'AIBD, principale plateforme aéroportuaire du Sénégal située à une cinquantaine de kilomètres de Dakar. Avec près de 3 millions de passagers traités en 2025, l'aéroport confirme sa place comme hub régional majeur en Afrique de l'Ouest.





Le chiffre de 2,94 millions de passagers représente une performance honorable dans un contexte aérien mondial marqué par des fluctuations importantes. La croissance de 0,46%, bien que modeste, indique une consolidation des acquis plutôt qu'une contraction du trafic, signe de la résilience de la plateforme sénégalaise.





L'AIBD, inauguré en décembre 2017, continue ainsi de jouer son rôle de porte d'entrée principale du Sénégal et de point de connexion pour plusieurs destinations africaines et internationales. L'aéroport accueille les principales compagnies aériennes desservant le pays, dont Air Sénégal, la compagnie nationale, ainsi que de nombreuses compagnies étrangères.





Cette performance intervient dans un contexte où le gouvernement sénégalais mise sur le développement du secteur aérien comme levier de croissance économique. L'AIBD bénéficie d'infrastructures modernes et d'une capacité théorique bien supérieure au trafic actuel, offrant des perspectives d'expansion.





Les chiffres détaillés du trafic 2025, incluant la répartition entre vols domestiques, régionaux et internationaux, ainsi que l'évolution mensuelle, devraient être communiqués prochainement par la direction de l'aéroport. Ces données permettront d'affiner l'analyse de la performance annuelle.





L'année 2026 s'ouvre donc sur des bases stables pour l'AIBD, qui devra poursuivre ses efforts pour attirer davantage de compagnies aériennes et développer de nouvelles lignes, dans l'optique de renforcer sa position de hub sous-régional et d'atteindre progressivement sa pleine capacité opérationnelle.





MS/NDARINFO

