Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

AIBD enregistre hausse de 0,46% du trafic passagers en 2025 avec 2,94 millions

Lundi 2 Février 2026

AIBD enregistre hausse de 0,46% du trafic passagers en 2025 avec 2,94 millions

L'Aéroport international Blaise Diagne a enregistré une progression maîtrisée de son trafic passagers en 2025. Celui-ci a augmenté de 0,46% par rapport à 2024, avec un total de 2,94 millions de passagers accueillis durant l'année.
 

Cette légère hausse témoigne d'une stabilité du trafic aérien à l'AIBD, principale plateforme aéroportuaire du Sénégal située à une cinquantaine de kilomètres de Dakar. Avec près de 3 millions de passagers traités en 2025, l'aéroport confirme sa place comme hub régional majeur en Afrique de l'Ouest.
 

Le chiffre de 2,94 millions de passagers représente une performance honorable dans un contexte aérien mondial marqué par des fluctuations importantes. La croissance de 0,46%, bien que modeste, indique une consolidation des acquis plutôt qu'une contraction du trafic, signe de la résilience de la plateforme sénégalaise.
 

L'AIBD, inauguré en décembre 2017, continue ainsi de jouer son rôle de porte d'entrée principale du Sénégal et de point de connexion pour plusieurs destinations africaines et internationales. L'aéroport accueille les principales compagnies aériennes desservant le pays, dont Air Sénégal, la compagnie nationale, ainsi que de nombreuses compagnies étrangères.
 

Cette performance intervient dans un contexte où le gouvernement sénégalais mise sur le développement du secteur aérien comme levier de croissance économique. L'AIBD bénéficie d'infrastructures modernes et d'une capacité théorique bien supérieure au trafic actuel, offrant des perspectives d'expansion.
 

Les chiffres détaillés du trafic 2025, incluant la répartition entre vols domestiques, régionaux et internationaux, ainsi que l'évolution mensuelle, devraient être communiqués prochainement par la direction de l'aéroport. Ces données permettront d'affiner l'analyse de la performance annuelle.
 

L'année 2026 s'ouvre donc sur des bases stables pour l'AIBD, qui devra poursuivre ses efforts pour attirer davantage de compagnies aériennes et développer de nouvelles lignes, dans l'optique de renforcer sa position de hub sous-régional et d'atteindre progressivement sa pleine capacité opérationnelle.
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026
SERVICES
24 HEURES

AIBD enregistre hausse de 0,46% du trafic passagers en 2025 avec 2,94 millions

02/02/2026

Diomaye quitte Dakar pour deux jours au Congo-Brazzaville

02/02/2026

Il y a 164 ans : création sept arrondissements et signature traités Cayor-Ndiambour

02/02/2026

Lutte contre maltraitance animale : saisies et interpellations dans commerce illégal d'oiseaux

02/02/2026

L'OMVS autorise lancement projet navigation fleuve Sénégal, première pierre en avril 2026

02/02/2026

Arrestations pour drogue près du marché Ocass : 5 cornets de chanvre saisis

02/02/2026