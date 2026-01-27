Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé l'intégration d'un Boeing 777 dans sa flotte depuis le 25 janvier, pour assurer les opérations sur la ligne Dakar–Paris–Dakar, une liaison stratégique du pavillon national.





Selon un communiqué de la compagnie, cette mise en service marque une étape majeure dans l'amélioration de l'expérience de voyage sur cette ligne qui connaît une forte demande.





L'arrivée de cet appareil permettra notamment le rétablissement de la capacité fret ainsi que le retour de la classe Business, renforçant le confort et la qualité du service à bord. Le Boeing 777 est configuré en bi-classe, avec 26 sièges en classe Business et 286 sièges en classe Économique, soit une capacité totale de 312 passagers.





Cette montée en gamme répond à une double nécessité : satisfaire les attentes d'une clientèle diversifiée et améliorer la régularité des opérations de la compagnie qui a connu des difficultés ces derniers mois.





Air Sénégal souligne que cette amélioration s'inscrit dans sa volonté de répondre aux attentes de sa clientèle, tout en renforçant la fiabilité de ses services. Le retour de la classe Business, absente depuis plusieurs mois sur cette ligne, devrait permettre à la compagnie de reconquérir une clientèle affaires et de se repositionner face à la concurrence sur cette route très fréquentée.



Le rétablissement de la capacité fret constitue également un enjeu économique important, cette activité générant des revenus complémentaires significatifs pour la compagnie.





Dans son communiqué, Air Sénégal présente ses excuses à l'ensemble de ses passagers pour les perturbations enregistrées ces derniers mois et réaffirme son engagement à rétablir un niveau de régularité et de confort conforme à ses standards.





Ces perturbations avaient suscité de nombreuses critiques de la part des usagers, notamment concernant les annulations et retards de vols sur plusieurs destinations du réseau.





L'intégration de ce Boeing 777 intervient dans un contexte où la compagnie nationale cherche à consolider sa position sur ses lignes internationales stratégiques et à améliorer sa rentabilité.





La ligne Dakar-Paris reste l'une des plus importantes du réseau d'Air Sénégal, tant pour le transport de passagers que pour le fret, avec une forte demande liée aux flux migratoires et aux échanges commerciaux entre le Sénégal et la France.





MS/NDARINFO





