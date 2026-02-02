Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Lutte contre maltraitance animale : saisies et interpellations dans commerce illégal d'oiseaux

Lundi 2 Février 2026

La Police nationale a lancé une vaste opération de lutte contre la mise en cage abusive des oiseaux sur l'ensemble du territoire national. Après les récentes actions menées contre la maltraitance des chevaux, les autorités élargissent ainsi leur champ d'intervention à un phénomène longtemps toléré, voire banalisé.
 

Selon des sources sécuritaires, cette pratique concerne principalement la capture, la détention et la commercialisation illégales d'oiseaux, souvent exposés dans des cages exiguës, dans des conditions jugées contraires au bien-être animal. Le phénomène est fréquemment lié à des rituels mystiques, mais aussi à un commerce informel exercé à la sauvette, notamment dans certains marchés et axes urbains.
 

Les autorités qualifient désormais ces agissements d'actes de cruauté envers les animaux et d'exploitation mercantile illicite. Des opérations de contrôle et de saisie ont déjà été engagées, avec à la clé des interpellations, des confiscations d'oiseaux et la fermeture de points de vente clandestins.
 

Cette nouvelle offensive s'inscrit dans une stratégie plus large de protection du bien-être animal au Sénégal. Après s'être attaquée à la maltraitance des chevaux de trait dans les centres urbains, la police élargit son action à d'autres formes de cruauté animale jusque-là peu réprimées.
 

Le commerce clandestin d'oiseaux, bien que largement répandu dans plusieurs villes du pays, se heurte désormais à une volonté affichée des pouvoirs publics de mettre fin à ces pratiques. Les oiseaux saisis lors des opérations sont généralement confiés à des structures spécialisées pour être soignés et, si possible, relâchés dans leur milieu naturel.
 

Les forces de l'ordre ont souligné que cette opération vise à sensibiliser les citoyens sur le respect de la faune et sur les conséquences juridiques de la détention illégale d'animaux sauvages. Les contrevenants s'exposent désormais à des poursuites judiciaires pour cruauté envers les animaux et commerce illicite.
 

Cette initiative témoigne d'une prise de conscience croissante des enjeux liés à la protection animale et à la préservation de la biodiversité au Sénégal. Les autorités comptent poursuivre ces opérations dans la durée pour éradiquer définitivement ces pratiques.
 

MS/NDARINFO

 


