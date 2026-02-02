Il y a 164 ans : création sept arrondissements et signature traités Cayor-Ndiambour

Le 2 février 1862 marque une date charnière dans l'histoire du Sénégal colonial avec trois décisions majeures qui redéfinissent l'organisation territoriale et l'influence française dans la région.





La première mesure consiste en la division du Sénégal et Dépendances en sept arrondissements : Saint-Louis, Richard-Toll, Dagana, Podor, Bakel, Gorée et Sédhiou. Cette réorganisation administrative vise à renforcer le contrôle territorial, notamment le long de la vallée du fleuve Sénégal et sur la côte. Les quatre arrondissements fluviaux (Richard-Toll, Dagana, Podor, Bakel) permettent de surveiller cet axe stratégique, tandis que Gorée conserve son importance côtière et Sédhiou assure la présence en Casamance.





Parallèlement, un traité est signé entre les autorités françaises et le royaume du Cayor, autorisant l'implantation de comptoirs commerciaux français à Ndande, localité située entre Saint-Louis et Louga. Cet accord s'inscrit dans la stratégie d'expansion économique française vers l'arrière-pays sénégalais. Le Cayor, royaume puissant du centre-ouest, devient ainsi un partenaire commercial permettant à la France de pénétrer les zones intérieures.





Le troisième événement concerne la signature d'un traité avec les chefs du Ndiambour, dans le nord-ouest du Sénégal. Ce traité consacre l'intégration officielle du territoire dans l'espace colonial français et entraîne la création de la province Nguick-Mérina Diop. Il marque une étape importante du processus de mise en place de l'administration coloniale indirecte, fondée sur la reconnaissance de chefs traditionnels alliés.





Ces trois mesures convergentes témoignent d'une stratégie coordonnée : structurer administrativement les territoires déjà contrôlés, sécuriser les accès commerciaux vers l'intérieur et établir des alliances avec les royaumes locaux. Cette date du 2 février 1862 illustre la méthode française combinant organisation administrative directe et diplomatie avec les pouvoirs traditionnels pour étendre progressivement son influence territoriale et économique au Sénégal.





