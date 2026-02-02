Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Il y a 164 ans : création sept arrondissements et signature traités Cayor-Ndiambour

Lundi 2 Février 2026

Il y a 164 ans : création sept arrondissements et signature traités Cayor-Ndiambour

Le 2 février 1862 marque une date charnière dans l'histoire du Sénégal colonial avec trois décisions majeures qui redéfinissent l'organisation territoriale et l'influence française dans la région.
 

La première mesure consiste en la division du Sénégal et Dépendances en sept arrondissements : Saint-Louis, Richard-Toll, Dagana, Podor, Bakel, Gorée et Sédhiou. Cette réorganisation administrative vise à renforcer le contrôle territorial, notamment le long de la vallée du fleuve Sénégal et sur la côte. Les quatre arrondissements fluviaux (Richard-Toll, Dagana, Podor, Bakel) permettent de surveiller cet axe stratégique, tandis que Gorée conserve son importance côtière et Sédhiou assure la présence en Casamance.
 

Parallèlement, un traité est signé entre les autorités françaises et le royaume du Cayor, autorisant l'implantation de comptoirs commerciaux français à Ndande, localité située entre Saint-Louis et Louga. Cet accord s'inscrit dans la stratégie d'expansion économique française vers l'arrière-pays sénégalais. Le Cayor, royaume puissant du centre-ouest, devient ainsi un partenaire commercial permettant à la France de pénétrer les zones intérieures.
 

Le troisième événement concerne la signature d'un traité avec les chefs du Ndiambour, dans le nord-ouest du Sénégal. Ce traité consacre l'intégration officielle du territoire dans l'espace colonial français et entraîne la création de la province Nguick-Mérina Diop. Il marque une étape importante du processus de mise en place de l'administration coloniale indirecte, fondée sur la reconnaissance de chefs traditionnels alliés.
 

Ces trois mesures convergentes témoignent d'une stratégie coordonnée : structurer administrativement les territoires déjà contrôlés, sécuriser les accès commerciaux vers l'intérieur et établir des alliances avec les royaumes locaux. Cette date du 2 février 1862 illustre la méthode française combinant organisation administrative directe et diplomatie avec les pouvoirs traditionnels pour étendre progressivement son influence territoriale et économique au Sénégal.
 

MS/NDARINFO avec SENEGALDATES
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Classement Global Firepower : Le Sénégal 4ème puissance militaire de l'UEMOA

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

Il y a 164 ans : création sept arrondissements et signature traités Cayor-Ndiambour

02/02/2026

Lutte contre maltraitance animale : saisies et interpellations dans commerce illégal d'oiseaux

02/02/2026

L'OMVS autorise lancement projet navigation fleuve Sénégal, première pierre en avril 2026

02/02/2026

Arrestations pour drogue près du marché Ocass : 5 cornets de chanvre saisis

02/02/2026

CEDEAO lance aide humanitaire de 305 millions FCFA pour réfugiés au Sénégal

02/02/2026

Doudou Wade annonce sa venue à la Sûreté urbaine lundi sans convocation officielle

02/02/2026