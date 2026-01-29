Connectez-vous
Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

Jeudi 29 Janvier 2026

La ministre de la Jeunesse et des Sports a rompu le silence ce jeudi 29 janvier 2026. Face à la presse pour dresser le bilan de la CAN, Khady Diène Gaye a apporté un soutien total et institutionnel au sélectionneur national Pape Bouna Thiaw, lourdement sanctionné par la Confédération africaine de football (CAF).


Face aux 100 000 dollars d'amende (environ 55 millions de FCFA) et aux cinq matchs de suspension infligés par l'instance continentale, la ministre a affiché une solidarité sans faille. « Pape Thiaw est un Sénégalais, un patriote qui a défendu les couleurs du Sénégal. On est avec lui, moi en premier », a-t-elle déclaré, précisant avoir déjà concerté le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour coordonner ce soutien.
 

Une revalorisation salariale garantie

 

Au-delà du soutien moral et financier face à l'amende, l'État sénégalais compte récompenser les résultats sportifs du technicien. Khady Diène Gaye a confirmé que le contrat de Pape Thiaw serait prochainement revu à la hausse. « Lors de sa signature, Pape Thiaw avait pour missions de qualifier l’équipe au Mondial et de remporter la CAN. Donc on va revoir son contrat pour l’améliorer », a garanti la ministre.
 

Cette annonce intervient alors qu'un élan de solidarité populaire s'était déjà formé autour du coach, dont le contrat initial prévoyait des objectifs ambitieux désormais atteints. En promettant une amélioration substantielle de ses conditions salariales, le ministère des Sports entend marquer sa reconnaissance envers celui qui a porté les Lions au sommet, malgré les foudres disciplinaires de la CAF.
 

MS/NDARINFO
 


