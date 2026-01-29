Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

Face aux 100 000 dollars d'amende (environ 55 millions de FCFA) et aux cinq matchs de suspension infligés par l'instance continentale, la ministre a affiché une solidarité sans faille. « Pape Thiaw est un Sénégalais, un patriote qui a défendu les couleurs du Sénégal. On est avec lui, moi en premier », a-t-elle déclaré, précisant avoir déjà concerté le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour coordonner ce soutien.





Une revalorisation salariale garantie

Au-delà du soutien moral et financier face à l'amende, l'État sénégalais compte récompenser les résultats sportifs du technicien. Khady Diène Gaye a confirmé que le contrat de Pape Thiaw serait prochainement revu à la hausse. « Lors de sa signature, Pape Thiaw avait pour missions de qualifier l’équipe au Mondial et de remporter la CAN. Donc on va revoir son contrat pour l’améliorer », a garanti la ministre.





Cette annonce intervient alors qu'un élan de solidarité populaire s'était déjà formé autour du coach, dont le contrat initial prévoyait des objectifs ambitieux désormais atteints. En promettant une amélioration substantielle de ses conditions salariales, le ministère des Sports entend marquer sa reconnaissance envers celui qui a porté les Lions au sommet, malgré les foudres disciplinaires de la CAF.





