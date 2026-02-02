Connectez-vous
Amadou Ba et Oumar Sarr actent convergences pour front commun d'opposition au Sénégal

Lundi 2 Février 2026

Dans un contexte politique en pleine mutation, les grandes manœuvres ont débuté entre les ténors de l'opposition. Amadou Ba, leader de la Nouvelle Responsabilité, et Oumar Sarr, coordonnateur du Front pour la Défense de la République, ont affiché leur volonté de faire front commun lors d'une rencontre tenue au siège de la NR.
 

Au cœur des discussions : la situation socio-politique du pays et l'avenir organisationnel des forces de l'opposition. Selon le communiqué conjoint publié à l'issue de la séance, les deux leaders ont déjà acté de "nombreuses convergences" de vues.
 

"Constatant d'ores et déjà de nombreuses convergences, les deux parties ont décidé d'approfondir les axes de collaboration et de se rencontrer à nouveau dans les tout prochains jours afin de renforcer la dynamique unitaire de l'opposition", note le communiqué conjoint.
 

C'est au siège de la Nouvelle Responsabilité que les deux délégations se sont retrouvées pour un échange décrit comme "fructueux". Cette rencontre entre l'ancien chef du gouvernement et le coordonnateur du FDR marque une étape décisive dans la structuration d'un bloc d'opposition face au pouvoir en place.
 

Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2024, cherche à fédérer les forces d'opposition autour de son mouvement la Nouvelle Responsabilité. De son côté, Oumar Sarr, figure historique de l'opposition sénégalaise, dirige le Front pour la Défense de la République, une coalition de partis et de mouvements politiques.
 

Cette initiative intervient alors que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko fait face à plusieurs dossiers sensibles. L'opposition, jusque-là fragmentée, semble vouloir se structurer pour constituer un contre-pouvoir plus efficace.
 

Les deux leaders ont convenu de se revoir "dans les tout prochains jours" pour approfondir leurs discussions et définir les contours précis de cette collaboration. La création d'un front uni de l'opposition pourrait redessiner le paysage politique sénégalais dans les mois à venir.
 

Cette démarche de rapprochement témoigne de la volonté des forces d'opposition de peser davantage dans les débats nationaux et de proposer une alternative crédible au pouvoir actuel.
 

MS/NDARINFO
 




