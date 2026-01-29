Connectez-vous
Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

Jeudi 29 Janvier 2026

Un nouveau front judiciaire s'ouvre dans l'affaire « Ellipse Projects ». Mouhamed Diagne, fils du célèbre patron de presse Madiambal Diagne, a déposé une plainte contre son père et sa tante (l'épouse de ce dernier), Mabintou Diaby. Le plaignant, actuellement sous bracelet électronique, dénonce une vaste entreprise d'usurpation d'identité et de blanchiment de capitaux orchestrée à son insu.


L'affaire, révélée ce jeudi par le quotidien Libération, prend une tournure parricide. Mouhamed Diagne, inculpé dans le cadre d'un rapport de la CENTIF sur des transactions financières douteuses, affirme n'être qu'une « victime collatérale » des agissements de son père. Selon ses déclarations à la Division des Investigations Criminelles (DIC), il n'aurait jamais signé le contrat liant la SCI Pharaon à la société Ellipse Projects, contrairement à ce qu'indiquent les documents officiels.
 

Le plaignant accuse Madiambal Diagne de « faux et usage de faux, usurpation d’identité, escroquerie et blanchiment ». Il soutient que sa signature aurait été imitée pour dissimuler un patrimoine immobilier au nom de sa tante, Mabintou Diaby, via la structure « Beau Concept ».

Assigné à résidence, Mouhamed Diagne a été auditionné à domicile le 21 janvier, maintenant l'intégralité de ses accusations : il n'aurait jamais été le gérant effectif de la SCI Pharaon, une fonction qui lui aurait été attribuée pour masquer des mouvements de fonds opaques.

MS
 


