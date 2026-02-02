Diomaye quitte Dakar pour deux jours au Congo-Brazzaville

Le chef de l'État a quitté Dakar ce matin à destination du Congo dans le cadre d'une visite officielle de deux jours.





Cette visite vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, indique la même source dans un message rendu public sur le réseau social X. Le déplacement du président Faye s'inscrit dans le cadre de la diplomatie bilatérale sénégalaise en Afrique centrale.





Ce voyage intervient dans un contexte électoral particulier au Congo. Le déplacement du président Faye dans ce pays d'Afrique centrale survient à deux mois de l'élection présidentielle congolaise prévue le 15 mars prochain. Le Parti congolais du travail, au pouvoir, a investi le président sortant Dennis Sassou-Nguesso, âgé de 82 ans, qui entend briguer un septième mandat à la tête du Congo-Brazzaville.





La présidence sénégalaise n'a pas précisé le programme détaillé de cette visite officielle de deux jours, mais ce type de déplacement inclut généralement des entretiens bilatéraux au sommet, la signature d'accords de coopération et des rencontres avec la communauté sénégalaise établie dans le pays hôte.





Cette visite témoigne de la volonté du président Faye de consolider les liens du Sénégal avec les pays d'Afrique centrale. Le Sénégal et le Congo-Brazzaville entretiennent des relations diplomatiques historiques, mais les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays restent relativement modestes.





Le timing de cette visite, à l'approche de la présidentielle congolaise, pourrait alimenter des interrogations sur la dimension politique du déplacement. Toutefois, les visites officielles entre chefs d'État africains sont courantes et s'inscrivent généralement dans le cadre de la diplomatie continentale et du renforcement de la coopération Sud-Sud.





Le président Faye devrait regagner Dakar à l'issue de cette mission diplomatique de deux jours, avant de poursuivre son agenda présidentiel national et international.





MS/NDARINFO



