APTE : Sonko mobilise ses alliés ce samedi

Après la rencontre du Président Bassirou Diomaye Faye avec ses alliés le week-end dernier, c'est au tour du Premier ministre et leader de Pastef, Ousmane Sonko, de prendre l'initiative. Il rencontre ce samedi 14 mars 2026, à 16 heures, les membres de l'Alliance patriotique pour le travail et l'éthique (Apte).





Cette nouvelle entité, l'Apte, semble destinée à succéder à la coalition « Diomaye Président », aujourd'hui fracturée. La division s'est cristallisée autour de la nomination d'Aminata Touré comme superviseure, un choix du chef de l'État qui a évincé le Dr Aïda Mbodji.





Entre fidélité aux alliés de la première heure et restructuration du bloc présidentiel, les déclarations d'Ousmane Sonko cet après-midi seront déterminantes pour l'équilibre du pouvoir, dans ce que les observateurs qualifient déjà de rivalité feutrée au sommet de l'État.





MS/NDARINFO



