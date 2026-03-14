Commissariat du Point-E : Fin de parcours pour le vendeur de "brochettes de chat"

Une affaire stupéfiante secoue la Corniche de Dakar. Un vendeur de brochettes, identifié sous le nom de Josep Adjinankou Godwin, a été arrêté en flagrant délit par les éléments du commissariat du Point-E alors qu'il préparait de la viande de chat destinée à la vente.





Le suspect a été surpris par les forces de l'ordre dans les rochers de la Corniche, alors qu'il dépeçait deux chats fraîchement égorgés avec un tesson de bouteille. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu se rendait chaque jour sur ce site pour « préparer » ses brochettes à base de félins capturés dans des sacs, avant de les écouler auprès des clients aux alentours de la Corniche.



Déféré ce vendredi 13 mars 2026, il doit répondre d'actes de cruauté envers des animaux et de mise en danger de la vie d'autrui par la commercialisation de produits impropres à la consommation.





MS/NDARINFO



