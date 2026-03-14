Ciment au Sénégal : Les quatre majors répondent à l'État sur les audits miniers

Les quatre géants du ciment au Sénégal — Sococim, Cimenteries du Sahel, Dangote et CIMAF — ont rompu le silence ce vendredi 13 mars 2026 par un communiqué conjoint. Réagissant au débat sur les audits de leurs contrats miniers, les industriels précisent que le prétendu « manque à gagner » pour l'État relève en réalité de mécanismes incitatifs et de clauses de stabilisation légalement prévus par le Code minier pour attirer les investissements lourds.





Tout en confirmant leur pleine coopération aux audits, les cimentiers regrettent que des chiffres circulent avant même la restitution officielle et la validation des rapports finaux. Avec plus de 600 milliards de FCFA investis en cinq ans et 10 000 emplois générés, le secteur rappelle qu'il garantit au Sénégal l'un des prix du ciment les plus bas de la sous-région, malgré un ralentissement du BTP depuis deux ans.



Les industriels alertent toutefois sur des risques de hausses de prix à venir, dictés par l'explosion des coûts de l'énergie et des intrants dans un contexte international instable.



MS



