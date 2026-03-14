Justice : Réouverture de l'enquête sur les enfants de la voiture bâchée à Keur Mbaye Fall

Rebondissement dans l'affaire tragique des deux enfants retrouvés dans une voiture bâchée à Keur Mbaye Fall en janvier 2024. Plus de deux ans après les faits, le suspect numéro 1, Lamine Badara Pouye dit « Badou Pouye », a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 12 mars 2026.





Le dossier, qui avait initialement fait l'objet d'un classement sans suite, a été déterré par le procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'avocat des familles, Me Issa Diaw.



Badou Pouye, propriétaire du véhicule et décrit comme un « marabout », est poursuivi pour enlèvement de mineurs, séquestration et meurtre. Pour rappel, l'un des enfants (4 ans) avait été retrouvé les yeux arrachés et sans vie, tandis que son cousin (5 ans) avait survécu de justesse mais présente encore de graves séquelles.





MS/NDARINFO



