Air Sénégal : Une dette de 131 milliards de FCFA menace le pavillon national

Le pavillon national sénégalais traverse une zone de fortes turbulences financières. Avec une dette abyssale s'élevant à 131 milliards de FCFA, Air Sénégal tente de négocier un plan de sauvetage avec l'État. La compagnie a notamment proposé un mécanisme de compensation des dettes croisées qui pourrait permettre d'effacer immédiatement 71 milliards de FCFA de son ardoise, rappelle le Journal Le Soleil.





Malgré cette situation critique, la direction affiche des "ambitions intactes".



La flotte actuelle, composée de trois avions en location, devrait être renforcée par l'arrivée de deux Boeing d'ici la fin du mois de mars. L'avenir du pavillon national se jouera ce lundi lors d'une réunion décisive à la Primature, où les autorités devront statuer sur la viabilité et la stratégie de relance de la compagnie.





MS/NDARINFO



