Abdoulaye Faye : Les détails de sa cavale et de son refuge en Gambie

L’affaire Abdoulaye Faye, impliqué dans un dossier d’actes contre-nature, continue de révéler les détails de sa fuite hors du territoire. Selon les informations rapportées, le mis en cause avait trouvé refuge en Gambie voisine pour échapper aux autorités après l'éclatement du scandale.





Un refuge stratégique à Banjul

Abdoulaye Faye aurait loué un appartement dans la capitale gambienne, Banjul, où il s'est terré pendant plusieurs semaines. Ce logement, choisi pour sa discrétion, lui a permis de rester hors de portée de la justice sénégalaise durant une période significative de sa cavale. Les enquêteurs ont pu retracer la durée de son séjour grâce à la collaboration entre les services de sécurité des deux pays et aux témoignages recueillis sur place.





Malgré ses précautions pour passer inaperçu, la pression des recherches et la coopération policière transfrontalière ont fini par fragiliser sa position.





MS/NDARINFO





