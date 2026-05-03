Ousmane Sonko : « Pastef est d'abord un parti de principes »

Le leader du parti Pastef a brisé le silence dimanche pour clarifier la ligne directrice de sa formation politique après la sortie hier du président Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko qui s'exprimait à distance lors d'une activité de la JPS, a insisté sur les fondamentaux qui ont présidé à la création et à l'ascension de son mouvement.





Il a martelé que le Pastef demeure, avant toute considération électorale ou stratégique, un parti de principes. Il a souligné que l'engagement des militants et des responsables ne doit jamais s'écarter des valeurs d'éthique, de transparence et de don de soi qui constituent l'ADN du projet.





Cette mise au point semble s'adresser tant à l'opinion publique qu'aux membres de sa propre coalition, réaffirmant que l'accession aux responsabilités ne doit en aucun cas diluer l'idéal patriotique.







Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de maintenir une discipline de parti rigoureuse. Pour lui, la réussite du mandat actuel repose sur la capacité des cadres à rester fidèles aux promesses faites au peuple sénégalais, loin des querelles de positionnement ou des intérêts personnels.





MS/NDARINFO





