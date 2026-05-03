Ligue des Champions CAF : Polémique autour de la désignation de Jean-Jacques Ndala

La Confédération Africaine de Football (CAF) a suscité une vive controverse en désignant l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala pour diriger la finale de la Ligue des Champions entre Mamelodi Sundowns et l'AS FAR. Cette nomination intervient dans un climat de tension, alors que l'officiel reste au centre des critiques après sa prestation lors de la finale de la CAN 2025.





Un choix qui ravive les tensions après la CAN 2025

Le choix de Jean-Jacques Ndala interpelle de nombreux observateurs du football africain. L'arbitre congolais avait déjà été au cœur d'une polémique majeure lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant le Maroc au Sénégal, une rencontre marquée par des décisions arbitrales contestées qui avaient provoqué l'ire des supporters et des acteurs du jeu.





Une absence notable pour le Mondial 2026

Cette désignation pour l'affiche prestigieuse entre le club sud-africain et la formation marocaine surprend d'autant plus que Jean-Jacques Ndala ne figure pas sur la liste des arbitres africains retenus pour la Coupe du Monde 2026. Ce décalage entre sa sélection pour une finale continentale majeure et son absence au niveau mondial alimente les débats sur les critères de nomination au sein de la commission d'arbitrage de la CAF.





MS/NDARINFO



