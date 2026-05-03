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« Je ne démissionnerai jamais » : Habib Beye réagit après la défaite de l’OM

Dimanche 3 Mai 2026 - 15:14

« Je ne démissionnerai jamais » : Habib Beye réagit après la défaite de l’OM

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Habib Beye, a fermement affiché sa détermination après la lourde défaite subie par son équipe ce week-end. Malgré la pression croissante et les critiques sur les performances actuelles du club phocéen, le technicien sénégalais a balayé toute idée de départ précipité.
 

Un refus catégorique de quitter le navire

 

Face aux interrogations sur son avenir à la tête de l'OM, Habib Beye a été on ne peut plus clair : « Je ne démissionnerai jamais ». Par cette déclaration forte, il réaffirme son engagement total envers le projet olympien et sa volonté de redresser la barre malgré la tempête. Pour lui, la démission n'est pas une option, préférant se concentrer sur les solutions tactiques et mentales pour sortir l'équipe de cette spirale négative.
 

Le coach a reconnu l'ampleur du « naufrage » lors de la dernière rencontre, mais il insiste sur la résilience nécessaire à ce niveau de compétition. Cette prise de position intervient dans un climat de haute tension où les supporters attendent une réaction immédiate dès la prochaine journée de championnat.
 

MS/NDARINFO
 


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