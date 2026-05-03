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Aminata Touré à Pikine : « Dans la coalition Diomaye Président, il n’existe pas de peureux »

Dimanche 3 Mai 2026 - 16:26

Aminata Touré à Pikine : « Dans la coalition Diomaye Président, il n’existe pas de peureux »

La superviseure générale de la Coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a tenu un discours offensif ce samedi à Pikine, lors d'une conférence thématique de la jeunesse consacrée à l'emploi et à la formation professionnelle.


Devant une foule mobilisée, l'ancienne Première ministre a fermement défendu la posture et la cohésion de sa formation politique.

 

Un avertissement aux adversaires politiques

 

Dans une allocution marquée par la fermeté, Aminata Touré a tenu à dissiper toute ambiguïté sur la détermination des membres de la coalition en affirmant : « Dans la coalition Diomaye Président, il n’existe pas de peureux ».


Tout en précisant que le mouvement ne privilégie pas les invectives ou la calomnie, elle a néanmoins lancé une mise en garde claire à ses détracteurs.

 

« Nous ne sommes pas dans les invectives, la calomnie. Mais nous savons bien faire tout cela. Et le moment venu, tout le monde saura qui nous sommes », a-t-elle déclaré.


Ces propos, interprétés comme un avertissement à peine voilé, marquent une volonté de la coalition de répondre avec vigueur aux attaques politiques le moment venu.

 

MS/NDARINFO

 


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