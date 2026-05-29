Centenaire de Wade : L’hommage poignant d'Ousmane Sonko

Le président du parti PASTEF-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a rendu un vibrant hommage à l’ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, à l'occasion de son centième anniversaire ce vendredi 29 mai 2026.



Saluant « un siècle de vie utile » chez celui qu’il appelle affectueusement son « grand-père », le chef du pouvoir législatif a qualifié le patriarche libéral de père illustre de la démocratie sénégalaise, rappelant son rôle central dans l'avènement de la première alternance pacifique du pays en mars 2000.



Revenant sur ses propres relations avec le centenaire, Ousmane Sonko a exprimé sa profonde gratitude pour la magnanimité et la confiance que le Président Wade lui a manifestées à travers des conseils avisés en 2017 et un témoignage public fort en 2019, érigeant ces gestes en symboles d'une transmission intergénérationnelle réussie.



SN/NDARINFO

